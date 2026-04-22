“A tu lado“, documentario di Cristiano Regina sulla storia del Gimnasio de Boxeo Centro Habana, una palestra sociale fondata a Cuba oltre vent’anni fa dall’ex pugile italiano Samuel Fabbri, che accoglie giovani come alternativa alla strada e li sprona a sognare in grande, anche giù dal ring, inizia il suo viaggio nelle sale italiane da Milano: stasera, 22 aprile, all’ Anteo con La Pina ed Emiliano Pepe. Il film, da un’idea di Regina e del giornalista Ruggero Tantulli, è stato scritto con Nuri Duarte, una delle sceneggiatrici cubane più interessanti; alla fotografia il pluripremiato Lorenzo Casadio Vannucci, al montaggio Corrado Iuvara, colonna sonora originale di Cristina Renzetti, che include brani della cantautrice guantanamera Esney Morales.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "A tu lado". Un ring a Cuba per sognare

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