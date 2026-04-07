Napoli Krol esalta Conte | Ha fatto un lavoro meraviglioso continuerei con lui

Un ex calciatore e attuale commentatore ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dell’allenatore del Napoli, affermando che ha svolto un lavoro notevole e che propenderebbe per mantenere la guida tecnica attuale. Il team partenopeo mantiene una posizione di vertice in classifica, con risultati che testimoniano un percorso positivo nonostante alcune sfide. La squadra continua a mostrare segnali di crescita e solidità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli cresce, convince e continua a restare in alto in classifica, nonostante le difficoltà. A sottolinearlo è Ruud Krol, intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. L’ex calciatore ha analizzato la vittoria contro il Milan: «Nel primo tempo non ho visto un grande Napoli, ma con l’ingresso di Politano e Alisson la palla ha iniziato a girare più velocemente». Un cambio di ritmo decisivo, che ha indirizzato la gara. Krol invita però alla cautela in vista del finale di stagione: «A sette giornate dalla fine non si può dire nulla di certo, nel calcio nulla è impossibile». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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