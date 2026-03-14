Prima della partita tra Napoli e Lecce, Antonio Conte ha dichiarato di aver firmato un contratto di tre anni con il club e di trovarsi bene in città. Ha anche parlato dei calciatori infortunati, specificando che stanno recuperando e sono in fase di rientro. L’allenatore ha confermato la sua permanenza sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione.

Antonio Conte non le manda a dire prima di Napoli-Lecce, dagli infortuni alla sua permanenza al Napoli anche il prossimo anno: «Gli infortunati? Stanno recuperando calciatori che sono stati assenti per molto tempo. Bisogna capire come tornano, ma devo essere io bravo io a gestirli. La fine della stagione? Un mini-torneo in cui si distribuiscono punti per l'Europa e per lo Scudetto e noi dobbiamo provare a fare il nostro meglio». Queste le parole del mister sul suo futuro: «Di Lorenzo? Aspettiamo il suo rientro per pensare di tornare con la difesa a quattro. Il mio futuro? Quando arrivai qui ho firmato un contratto di tre anni. Ogni anno, come lo scorso, ci abbiamo parlato con il presidente per fare delle valutazioni, per capire dove andare». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Lecce, Conte: «Futuro? Ho firmato per tre anni, tutti sanno che qui mi trovo bene»

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