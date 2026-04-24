A Sacile il recital di Nicola di benedetto e Virginia Benini

Venerdì 1° maggio 2026, si terrà a Sacile un recital con il violinista Nicola Di Benedetto e la pianista Virginia Benini. Nicola Di Benedetto, originario di Pordenone, è uno degli artisti scelti come testimonial per l'iniziativa Pordenone Capitale della Cultura 2027. L’appuntamento si inserisce nella nuova stagione 2026 dell’Arena Musicale “Armoniosi Loci”, dopo le esibizioni già svolte nella passata annata tra Pordenone e altre località.

Venerdì 1° maggio 2026, il violinista pordenonese Nicola Di Benedetto, uno degli artisti testimonial di Pordenone Capitale della Cultura 2027, tornerà ad esibirsi in occasione della nuova rassegna 2026 dell’Arena Musicale “Armoniosi Loci”, dopo i successi della passata stagione tra Pordenone e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Trasporto sanitario: la morte di Vittorio Benini, il caso SpadaUn trasporto sanitario ha trasformato una semplice visita specialistica in un dramma familiare che si conclude con la perdita di Vittorio Benini,... Leggi anche: Al Caffè Dante Bistrot di Verona cena in musica con il duo Benini e Bergamaschi