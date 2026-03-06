Trasporto sanitario | la morte di Vittorio Benini il caso Spada

Il 13 ottobre, Vittorio Benini, di 84 anni, è morto durante un trasporto sanitario che doveva accompagnarlo a una visita specialistica. La sua morte ha causato grande dolore nella famiglia, mentre i dettagli dell’accaduto sono al centro di attenzione. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla gestione del trasporto e sulla sicurezza durante i trasferimenti sanitari.

Un trasporto sanitario ha trasformato una semplice visita specialistica in un dramma familiare che si conclude con la perdita di Vittorio Benini, deceduto il 13 ottobre scorso all'età di 84 anni. La figlia Valeria racconta come l'anziano, inizialmente attivo e vigile, sia stato trasferito dal reparto di lungodegenza del Nefetti di Santa Sofia verso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per una consulenza otorinolaringoiatrica, ma non abbia mai più ripreso le sue funzioni vitali dopo un malore occorso durante il viaggio su un mezzo di trasporto secondario. Il caso si inserisce in un quadro inquietante legato alle indagini su Luca Spada, operatore della Croce Rossa di 27 anni, attualmente indagato per omicidio plurimo premeditato in relazione ad almeno cinque decessi sospetti avvenuti nel giro di pochi mesi.