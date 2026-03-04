Al Caffè Dante Bistrot di Verona cena in musica con il duo Benini e Bergamaschi

Venerdì 6 marzo al Caffè Dante Bistrot di Verona si terrà una serata di Dinner & Music con il duo Benini e Bergamaschi. In Piazza dei Signori, i due artisti proporranno un repertorio che spazia tra i classici della canzone italiana e i successi internazionali più popolari. La cena sarà accompagnata da esibizioni live, offrendo ai presenti un momento di intrattenimento musicale nel cuore della città.

In Piazza dei Signori la cena diventa spettacolo: venerdì 6 marzo Stefano Benini e Giuliana Bergamaschi portano al Caffè Dante Bistrot una serata di Dinner & Music tra i grandi classici della canzone italiana e i più amati successi internazionali. C'è un modo speciale di vivere una serata a Verona: sedersi a tavola nel cuore antico della città, in Piazza dei Signori, e lasciare che la musica trasformi la cena in un'esperienza che va oltre l'aspetto conviviale. È questo il senso profondo del format Dinner & Music...