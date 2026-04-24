A Ruvo di Puglia Alessandro Barbaglia presenta Scusa ma resto qui per parlare di bullismo

Gli appuntamenti di Confabulare in relazione non sono finiti! Grazie al libro Scusa ma resto qui, ed. Mondadori, affronteremo insieme il tema del bullismo, argomento tristemente centrale nelle vite delle nostre ragazze e ragazzi.L’ospite è Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio, per Mondadori.🔗 Leggi su Baritoday.it

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“Puglia beni comuni”: finanziati tredici progetti per il riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità organizzata Ad Adelfia, Bari, Brindisi, Fasano, Foggia, Martina Franca, Melendugno, Monteroni di Lecce, Ostuni, Ruvo di Puglia, Taurisano, Trani e TrepuzziDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono 13 i progetti finanziati in tutta la Puglia nell’ambito dell’Avviso “Puglia Beni Comuni”,...

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