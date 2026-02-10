Ameno | al Tè in Biblioteca Tina Bialetti e Alessandro Barbaglia con Un sogno di polvere e acqua

Sabato 14 febbraio alle 17.30, la biblioteca civica di Ameno ospita un nuovo incontro della rassegna

Sabato 14 febbraio, alle ore 17,30, la biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita un nuovo appuntamento della rassegna "Tè in Biblioteca". Ospiti dell'incontro saranno Tina Bialetti e lo scrittore Alessandro Barbaglia, che presenteranno il volume "Un sogno di polvere e acqua" (Mondadori).🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sabato 24 gennaio alle 16, la biblioteca civica Giulio Macchi di Ameno ospita il secondo appuntamento del 2026 di

