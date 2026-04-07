Kanye West il Regno Unito gli nega il visto Infuria di nuovo la polemica | Meglio cancellare il concerto di Reggio Emilia

Il Regno Unito ha negato il visto a Kanye West, scatenando nuove polemiche e richieste di cancellazione del suo concerto a Reggio Emilia. La decisione ha suscitato discussioni tra i promotori e i fan, mentre le autorità italiane non si sono ancora pronunciate ufficialmente sulla questione. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legate a precedenti dichiarazioni e comportamenti del rapper.

Reggio Emilia, 7 aprile 2026 – Riesplode la polemica su Kanye West dopo che il Regno Unito ha deciso di revocare il permesso d’ingresso al rapper americano, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Il provvedimento era stato preceduto dalle critiche del premier laburista Keir Starmer e dall'annuncio del governo di una revisione del visto. A nulla è valsa la difesa degli organizzatori, che avevano invocato una "seconda chance" per il rapper Usa, né la sua disponibilità a incontrare di persona esponenti della sdegnata comunità ebraica britannica per scusarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kanye West, il Regno Unito gli nega il visto. Infuria di nuovo la polemica: “Meglio cancellare il concerto di Reggio Emilia” Kanye West, il Regno Unito nega ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless... Kanye West, il Regno Unito nega l’ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless... Kanye West, Pusha T - RUNAWAY (traduzione ita) Temi più discussi: Crescono le polemiche nel Regno Unito, Kanye West si difende; Kanye West, la protesta in Uk: No al concerto a Londra. E il caso diventa politico; Kanye West al Wireless Festival di Londra: Starmer preoccupato per le polemiche; Kanye West, l'antisemitismo e le polemiche per la sua presenza al Wireless Festival di Londra. Starmer: Decisione preoccupante. Vietato l’ingresso nel Regno Unito a Kanye West: dopo le accuse di antisemitismo cancellati i liveKanye West al centro delle polemiche nel Regno Unito. Il rapper il prossimo luglio dovrebbe partecipare al Wireless Festival di Londra ... dire.it Perché il Regno Unito ha vietato l’ingresso a Kanye WestIl Regno Unito ha revocato il permesso d’ingresso al rapper americano Kanye West, che in estate avrebbe dovuto esibirsi al Wireless Festival di Londra. Il provvedimento era stato preceduto dalle criti ... msn.com Il Regno Unito ha revocato il permesso d'ingresso al rapper americano Kanye West, invitato in estate a esibirsi al Wireless Festival di Londra nonostante le polemiche legate alle le sue dichiarazioni antisemite e razziste degli ultimi anni. Lo riferisce la Bbc. Il pr - facebook.com facebook KANYE WEST, PEGGIO DEL PLUTONIO - LA PRESENZA DEL RAPPER SVALVOLATO AL 'WIRELESS FESTIVAL' DI LONDRA x.com