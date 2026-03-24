La quarta edizione della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia” si terrà dal 26 marzo al 3 maggio, con un programma che comprende 20 appuntamenti di show cooking e 6 concerti. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà in diverse location della città. La manifestazione propone attività di cucina dal vivo e musica dal vivo, coinvolgendo vari chef e artisti locali.

La quarta edizione della rassegna "Vedi Napoli e poi Mangia" si svolgerà dal 26 marzo al 3 maggio. 20 appuntamenti con la direzione artistica e la curatela scientifica di Marino Niola: racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali. Completano il programma 6 concerti nelle chiese. Ingresso gratuito previa prenotazione. In occasione della Pasqua, torna, con la quarta edizione, “Vedi Napoli e poi Mangia”, rassegna ideata, sostenuta e promossa dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. A illustrare il progetto e... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vedi Napoli e poi Mangia, rassegna di 20 appuntamenti di show cooking e 6 concerti. Ingresso gratuito

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