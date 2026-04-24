A Paderno Dugnano | viaggio tra profumi e workshop per il tuo orto

A Paderno Dugnano si svolge una mostra e mercato dedicata alle erbe aromatiche presso la sede di Steflor, aperta fino al 3 maggio. L’evento permette di scoprire diverse varietà di piante, offrendo anche workshop dedicati alla coltivazione dell’orto e all’utilizzo delle erbe in cucina. L’occasione è rivolta a appassionati e curiosi che vogliono approfondire la conoscenza delle piante aromatiche e delle tecniche di coltivazione.

? Cosa sapere Mostra e mercato delle erbe aromatiche a Paderno Dugnano presso Steflor fino al 3 maggio.. Workshop pratico il 25 aprile per creare orti verticali con piante aromatiche in balcone.. Dal 17 aprile al 3 maggio, l’esposizione e il mercato delle erbe aromatiche presso Steflor in via Erba 2 a Paderno Dugnano offrono un percorso tra sapori e profumi naturali. Tra i corridoi del reparto dedicato alle quattro stagioni del garden, la mostra mette in scena un viaggio sensoriale focalizzato su piante che hanno segnato la storia della cucina, dei rimedi naturali e del benessere quotidiano. I visitatori possono esplorare una selezione di specie botaniche scelte per arricchire le tavole e le case con le loro proprietà millenarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - A Paderno Dugnano: viaggio tra profumi e workshop per il tuo orto Notizie correlate Aggressore incastrato: il video del tentato omicidio a Paderno DugnanoUn tentato omicidio premeditato a Paderno Dugnano: il video che ha incastrato l'aggressore Un dramma familiare esploso in strada, ripreso in ogni... Tentato omicidio a Paderno Dugnano, il video dell’agguato in stradaSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: MI_TO 150 MAGRETTI; Open Lake Fest; Milano vista dal mare: migranti e attraversate; Metrotranvia Milano-Seregno: si gioca la carta del dialogo col Ministero. Maxi grandinata lungo il corso del Seveso, danni a Paderno Dugnano, Bovisio Masciago e Cesano MadernoGrandinata spaventosa ieri sera nella fascia di comuni attraversati dal fiume Seveso tra Brianza e Milanese, danni a Paderno Dugnano, Bovisio Masciago, ... ilnotiziario.net Le Giraffe di Paderno Dugnano | Paderno Dugnano - facebook.com facebook