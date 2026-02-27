Aggressore incastrato | il video del tentato omicidio a Paderno Dugnano

A Paderno Dugnano, un uomo ha tentato di uccidere un altro in un episodio avvenuto in strada. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto, consentendo di identificare e incastrare l’aggressore. Il video mostra i momenti chiave dell’aggressione, che si è svolta davanti a testimoni e ha coinvolto una lite con conseguenze gravi.

Un tentato omicidio premeditato a Paderno Dugnano: il video che ha incastrato l'aggressore Un dramma familiare esploso in strada, ripreso in ogni dettaglio dalle telecamere di sorveglianza. A Paderno Dugnano, nell'hinterland milanese, un pregiudicato egiziano di 33 anni ha tentato di uccidere il cognato in un agguato premeditato. L'attacco, avvenuto giovedì 19 febbraio sera, è stato immortalato dalle telecamere che hanno mostrato l'aggressore armato di un coltello da cucina lungo 20 centimetri inseguire e accoltellare ripetutamente la vittima, un connazionale. La vittima si è salvata grazie allo zaino che ha attutito i colpi e agli indumenti voluminosi che indossava, rifugiandosi in un condominio vicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Paderno Dugnano, riempie di coltellate lo zio che si salva parando i colpi con lo zaino: nipote arrestato per tentato omicidioI Carabinieri di Paderno Dugnano, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della...

Paderno Dugnano, auto prende fuoco in marcia, conducente accosta e si salva – VIDEOIl Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso… In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito...

Accoltella il cognato in strada e poi lo insegue con l'arma in mano: il video del tentato omicidioIl responsabile, un pregiudicato di 33 anni, è stato arrestato dopo pochi giorni di indagini da parte dei carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano ... milanotoday.it

Falconara, ruba in un negozio e ferisce il proprietario che lo sorprende: incastrato dai videoFALCONRARA - Tenta di rubare in un negozio e ferisce alla testa il proprietario che lo sorprende: incastrato dai video e denunciato dalla ... msn.com