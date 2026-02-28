Tentato omicidio a Paderno Dugnano il video dell’agguato in strada

A Paderno Dugnano, un uomo è stato aggredito in strada da un individuo che lo ha inseguito, si è avvicinato da dietro e lo ha colpito con più coltellate. La scena è stata ripresa da un video che mostra l'aggressore che si scaglia contro la vittima, portando avanti l'agguato in pieno giorno. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Un tram della linea 9 è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio, in. Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Milano. Aggressore incastrato: il video del tentato omicidio a Paderno DugnanoUn tentato omicidio premeditato a Paderno Dugnano: il video che ha incastrato l'aggressore Un dramma familiare esploso in strada, ripreso in ogni... Paderno Dugnano, riempie di coltellate lo zio che si salva parando i colpi con lo zaino: nipote arrestato per tentato omicidioI Carabinieri di Paderno Dugnano, in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale su richiesta della Procura della... Ha teso un agguato in strada al cognato e lo ha colpito ripetutamente con un lungo coltello da cucina. È successo lo scorso 19 febbraio a Paderno Dugnano, in provincia di Milano