A Napoli cortei contro la remigrazione traffico a Capodichino | chiusa la Tangenziale alla Doganella

A Napoli sono iniziati cortei di protesta contro l'operazione di remigrazione promossa da gruppi di destra estrema, con manifestanti che si sono radunati in piazza Carlo III. Nel frattempo, la tangenziale alla Doganella è stata chiusa al traffico a causa di un corteo che si è svolto in quella zona. La protesta ha coinvolto anche rappresentanti di Cgil e altri collettivi, che hanno presidiato la piazza per esprimere la loro contrarietà.

Partita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate A Napoli cortei contro la remigrazione, caos a Capodichino: chiusa la Tangenziale alla DoganellaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino. Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Remigrazione, la protesta di Cgil e centri sociali: Napoli accogliente e antifascista; Napoli, in corteo contro lo sgombero del Gridas; 25 aprile, a Napoli corteo contro convegno Casapound su remigrazione; Ultradestra a Napoli per parlare di remigrazione, sinistra annuncia proteste. A Napoli cortei contro la remigrazione, traffico a Capodichino: chiusa la Tangenziale alla DoganellaPartita la contro-manifestazione di Cgil e collettivi a piazza Carlo III contro l'iniziativa della remigrazione della destra estrema a Capodichino ... fanpage.it Al via a Napoli manifestazione di protesta contro l'iniziativa sulla remigrazioneAl via in piazza Carlo III a Napoli la manifestazione di protesta promossa dai movimenti, dalla Rete No Kings, da Cgil e Anpi contro l'iniziativa sulla Remigrazione che tra poco inizierà al Millenium ... ansa.it NanoTV. . #Napoli- Il corteo dei centri sociali,della rete #NoKings di #Cgil e #ANPI che sta per marciare verso il convegno sulla #Remigrazione che esponenti della destra e di #casapound stanno discutendo in un hotel di #Capodichino Paolo Fusco #Prot facebook