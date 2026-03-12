Tangenziale due notti di chiusure tra Doganella e zona flegrea

La Tangenziale di Napoli sarà chiusa nelle notti tra il 12 e il 13 marzo, tra la zona Doganella e quella Flegrea, a causa di lavori di manutenzione programmati. La strada rimarrà interdetta al traffico durante queste ore, rendendo necessarie deviazioni per gli automobilisti che percorrono questa tratta. Le chiusure si ripeteranno, interessando specifici tratti della tangenziale in orari notturni.

Per la Tangenziale di Napoli nuove chiusure, questa volta nella notte tra il 12 e il 13 marzo per lavori di manutenzione. Stop sia allo svincolo di Doganella sia a un tratto nella zona flegrea, con modifiche alla viabilità dalle 23 alle 6. In particolare sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Doganella in direzione Capodichino e autostrade per consentire interventi di manutenzione su un cavalcavia. In alternativa gli automobilisti potranno utilizzare l’ingresso di Corso Malta. Sempre nella stessa fascia oraria verrà interdetto al traffico anche il tratto compreso tra Lago d’Averno e Arco Felice, sempre in direzione Capodichino e autostrade, per lavori sui giunti di dilatazione del viadotto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

