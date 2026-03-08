Piazze ad alta tensione Tre cortei blindano Prato È caos sulla remigrazione

A Prato si sono svolti tre cortei che hanno portato a una forte presenza di forze dell'ordine e a tensioni nelle piazze principali. I manifestanti hanno gridato slogan legati alla remigrazione, indossando felpe nere e alcuni anche blu notte, con tatuaggi visibili sugli avambracci. La situazione ha generato confusione e scontri lungo il percorso, creando un quadro di grande agitazione nelle aree centrali della città.

"Italia, Nazione, remigrazione!". Cori da stadio, felpe nere. Qualcuno ha osato un blu notte. Avambracci griffati da tatuaggi. Un omone con un teschio disegnato sulla nuca veste una maglietta che mette subito le cose in chiaro: "Pronti a tutto per l'Italia". Nella pancia della città più multietnica del Paese, Prato, si è svolto ieri i presidio del Comitato Remigrazione e Riconquista, fondato da CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, VFS (Veneto Fronte Skinheads) e Brescia ai Bresciani. Il popolo di estrema destra sta cavalcando le piazze d'Italia (la prima manifestazione si era tenuta a Bolzano a febbraio) per promuovere la proposta di legge di iniziativa popolare sul ritorno forzato degli immigrati nei loro paesi di origine.