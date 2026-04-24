A Nablus e a Gaza, le operazioni militari continuano senza sosta, con droni, carri armati, cecchini e aerei che colpiscono le aree interessate. Le vittime sono numerose, tra cui bambini e civili, e i combattimenti si susseguono senza che siano state adottate misure per fermare le violenze o perseguire i responsabili. La situazione rimane caratterizzata da un ciclo di violenza che si protrae da tempo senza interventi risolutivi.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Sangue e lacrime, droni, carri armati, cecchini e aerei sono il cessate il fuoco di Israele a Gaza. Le stragi proseguono impunite e non risparmiano, come al solito, bambini e ragazzi. Nelle ultime ore i militari hanno colpito le strade affollate dei campi profughi, le aree limitrofe ai luoghi di culto e le automobili. Mercoledì sera un drone ha preso di mira un gruppo di persone nei pressi di una moschea a Beit Lahia, nel nord della Striscia, lasciando sull’asfalto i corpi senza vita di cinque palestinesi, tra cui tre bambini. Anche i carri armati hanno aperto il fuoco e bombardato l’area, colpendo con proiettili e schegge le abitazioni e la strada principale.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - A Nablus come a Gaza, non cessa la strage impunita

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