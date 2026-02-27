Mo | assalto coloni vicino Nablus 4 i feriti fra cui 2 attivisti israeliani

Nel villaggio di Qusra, vicino a Nablus, un gruppo di coloni israeliani ha aggredito palestinesi e attivisti israeliani impegnati nella difesa dei diritti umani. Durante l'incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui due attivisti israeliani. L’attacco ha coinvolto sia civili palestinesi sia rappresentanti di associazioni impegnate nella tutela dei diritti umani. La scena si è svolta nel contesto di tensioni crescenti nella regione.

Tel Aviv, 27 feb. (Adnkronos) - Coloni israeliani hanno attaccato palestinesi e attivisti israeliani per i diritti umani nel villaggio di Qusra, in Cisgiordania, vicino a Nablus. Lo rende noto Haaretz, citando testimoni e media locali. Quattro persone sono state trasportate in ambulanza per ricevere cure mediche. Fra i feriti, anche due attivisti israeliani, un uomo e una donna, entrambi cinquantenni. Un testimone oculare ha riferito che i coloni, armati di mazze e piedi di porco, sono arrivati??all'abitazione dove risiedevano palestinesi e attivisti, picchiando gli occupanti. Le riprese della scena mostrano due palestinesi e due attivisti feriti nell'incidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: assalto coloni vicino Nablus, 4 i feriti fra cui 2 attivisti israeliani