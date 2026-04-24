Tanta partecipazione a Monteroni all’iniziativa " La strada tra passione e sicurezza " organizzata nel parco della Gora e in viale della Rimembranza. Che ha coinvolto gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado "Fucini". Il progetto, giunto alla quinta edizione, è promosso dalla sezione di Siena dell’ Anc, Associazione nazionale carabinieri, e nasce con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti educativi e informativi per sviluppare una coscienza civile e responsabile, favorendo il rispetto delle regole e dei diritti di tutti coloro che condividono la strada, coinvolgendo attivamente gli studenti e le...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Monteroni successo de "La strada tra passione e sicurezza". Studenti della ’Fucini’ coinvolti in laboratori e percorsi

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