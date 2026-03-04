Napoli Est teatro nelle scuole con laboratori gratuiti | studenti in scena tra Antigone e Roberto De Simone

A Napoli Est, tra Barra e Ponticelli, si svolgono laboratori teatrali gratuiti destinati agli studenti delle scuole locali. Le attività coinvolgono giovani che mettono in scena spettacoli ispirati a Antigone e all’opera di Roberto De Simone, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro attraverso percorsi pratici e coinvolgenti. L’iniziativa mira a portare il teatro direttamente nelle scuole del quartiere.

Portare il teatro dove nasce il futuro: nelle scuole. A Napoli Est, tra Barra e Ponticelli, prende forma “Levante – Teatro ad Est”, un percorso gratuito di formazione teatrale che coinvolge un centinaio di studentesse e studenti e trasforma l’anno scolastico in un laboratorio di ascolto, relazione e consapevolezza. Il progetto è curato dall’associazione N:EA Napoli Europa Africa ed è promosso e finanziato dal Comune di Napoli all’interno del programma “Cultura. Che classe!”. L’idea è semplice quanto potente: usare l’arte performativa per imparare a mettersi nei panni dell’altro, riconoscere le emozioni e dare voce a ciò che spesso resta in silenzio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

