Oggi si è svolta un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale presso il Centro di guida sicura di Aci Vallelunga. Alla giornata hanno partecipato circa 650 studenti provenienti dalla Lombardia, che hanno preso parte a sessioni pratiche e teoriche sul rispetto delle norme e sulla prevenzione degli incidenti. L'evento è stato promosso dall'associazione Aci e dal progetto Mim, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla guida sicura.

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Si è svolta oggi, al Centro di guida sicura di Aci Vallelunga a Lainate e l'Autodromo nazionale Monza, 'Insieme per la sicurezza stradale', la giornata promossa da Aci e ministero dell'Istruzione e del Merito per diffondere percorsi formativi e di sensibilizzazione in materia di educazione stradale. L'iniziativa ha coinvolto oltre 650 studenti, tra alunni delle scuole primarie e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno incontrato il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il presidente dell'Aci Geronimo La Russa. Durante i lavori è stato trasmesso un videomessaggio...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Aci e Mim 'Insieme per la sicurezza stradale', in Lombardia 650 studenti coinvolti

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