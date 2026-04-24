A Milano, la tradizionale settimana del design si è trasformata in un evento che coinvolge molte più iniziative rispetto al passato. Attorno alla fiera del mobile si sono moltiplicati incontri, esposizioni e presentazioni di prodotti, attirando un pubblico sempre più numeroso. Anche le aziende che normalmente non partecipano direttamente all'evento si sono fatte coinvolgere, ampliando così l'offerta e il calendario degli appuntamenti.

L'evento nato attorno alla fiera del mobile attira così tante persone che anche le aziende che non c'entrano niente con l'arredamento provano a farsi notare Il Salone del mobile viene organizzato ogni anno a Milano dal 1961. Dura una settimana ed è la fiera dedicata ai produttori di mobili e di arredamento che si rivolge a un pubblico specializzato di designer, architetti e aziende del settore. Quella di quest’anno, che si è tenuta tra il 20 e il 26 aprile, è la 64esima edizione e in totale ha radunato al polo fieristico di Rho (dove si tiene dal 2011) oltre 1.900 espositori da 32 paesi, con più di 320mila visitatori. Già...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Milano la settimana del design è diventata la settimana un po’ di tutto

DA PEPSI A SAMSUNG: L'ITALIANO CHE STA RIVOLUZIONANDO IL DESIGN! MAURO PORCINI passa dal BSMT!

Notizie correlate

Leggi anche: Milano Design Week 2026, la settimana più attesa dell’anno: eventi, palazzi e luoghi aperti (gratis) in città

Così musica trasforma la settimana del design in un festival musicaleÈ appena iniziata ma è lampante come la Milano Design Week 2026 abbia stretto con la musica un rapporto di intesa e complicità.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Eventi a Milano dal 20 al 26 aprile; Cosa fare questo weekend a Milano? Tutti gli eventi in città dal 17 al 19 aprile 2026; Weekend a due facce su Milano: prima il sole e il caldo fuori stagione, poi il ritorno della pioggia; Pioggia e temporali in arrivo a Milano e in Lombardia, quando e dove: le previsioni meteo.

A Milano la settimana del design è diventata la settimana un po’ di tuttoL'evento nato attorno alla fiera del mobile attira così tante persone che anche le aziende che non c'entrano niente con l'arredamento provano a farsi notare ... ilpost.it

Milano Design Week 2026: gli appuntamenti food da non perdere nella settimana più contemporanea della cittàDal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica ... vanityfair.it

Domani, sabato 25 aprile 2026, è in programma a Milano il tradizionale corteo per le celebrazioni della Festa della Liberazione. Per l’occasione, alcune stazioni della metro saranno chiuse e i bus devieranno il percorso, tutti i dettagli: https://fanpa.ge/d8HKf - facebook.com facebook

Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente Oggi a Milano il vertice tra PM sul caso #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com