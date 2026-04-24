A Milano la settimana del design è diventata la settimana di un po’ tutto

A Milano, la settimana del design si è ampliata fino a includere molti altri settori, attirando un pubblico vasto e variegato. La manifestazione, originariamente legata alla fiera del mobile, ora coinvolge anche esposizioni, installazioni e eventi collaterali distribuiti in tutta la città. Le aziende di diversi settori partecipano alle iniziative, contribuendo a un fitto calendario di appuntamenti che si protraggono per diversi giorni.

L'evento nato attorno alla fiera del mobile attira così tante persone che anche le aziende che non c'entrano niente con l'arredamento provano a farsi notare Il Salone del Mobile viene organizzato ogni anno a Milano dal 1961. Dura una settimana ed è la fiera dedicata ai produttori di mobili e di arredamento che si rivolge a un pubblico specializzato di designer, architetti e aziende del settore. Quella di quest’anno, che si tiene tra il 20 e il 26 aprile, è la 64esima edizione e in totale ha radunato al polo fieristico di Rho (dove è ospitata dal 2011) oltre 1.900 espositori da 32 paesi, con più di 320mila visitatori. Già dagli...🔗 Leggi su Ilpost.it

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