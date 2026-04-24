A Meldola istituzioni scuole e musica per ricordare la Liberazione

A Meldola si svolgono diverse attività promosse dal Comune, dalle scuole e dalla musica per commemorare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. Le iniziative sono state pianificate per tutta la settimana e comprendono eventi pubblici e attività didattiche rivolte alle scuole del territorio. La manifestazione coinvolge le istituzioni locali e i cittadini, con l’obiettivo di ricordare il momento storico attraverso momenti di confronto e spettacoli musicali.