A Meldola istituzioni scuole e musica per ricordare la Liberazione
A Meldola si svolgono diverse attività promosse dal Comune, dalle scuole e dalla musica per commemorare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione. Le iniziative sono state pianificate per tutta la settimana e comprendono eventi pubblici e attività didattiche rivolte alle scuole del territorio. La manifestazione coinvolge le istituzioni locali e i cittadini, con l’obiettivo di ricordare il momento storico attraverso momenti di confronto e spettacoli musicali.
In occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, il Comune di Meldola organizza una serie di iniziative per celebrare questa ricorrenza. Sabato mattina l’Amministrazione comunale renderà omaggio ai Caduti della Resistenza portando un mazzo di fiori tricolore alle lapidi e ai cippi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Tra memoria e partecipazione, Forlì celebra la Liberazione: istituzioni e scuole in piazza SaffiForlì si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione con una giornata ricca di appuntamenti che spaziano dalle cerimonie...
“Ricordare per non ripetere": il Consiglio regionale celebra il Giorno della Memoria con scuole, istituzioni e associazioniANCONA- «La memoria non è un esercizio rituale, ma è dovere civile e impegno collettivo».