Ricordare per non ripetere | il Consiglio regionale celebra il Giorno della Memoria con scuole istituzioni e associazioni

Questa mattina ad Ancona il Consiglio regionale ha aperto le celebrazioni del Giorno della Memoria. Il presidente Gianluca Pasqui ha sottolineato che ricordare non è un semplice rituale, ma un dovere civile e un impegno di tutti. Durante la seduta, scuole, istituzioni e associazioni si sono riunite per riflettere sulle atrocità del passato e per mantenere vivo il ricordo.

ANCONA- «La memoria non è un esercizio rituale, ma è dovere civile e impegno collettivo». Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, ha avviato la seduta assembleare aperta dedicata alle celebrazioni del Giorno della Memoria, momento di riflessione e commemorazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su Giorno Memoria La città di Montevarchi celebra il “Giorno della Memoria” per “ricordare e non dimenticare” Il Comune di Montevarchi ricorda il “Giorno della Memoria” con un evento dedicato a riflettere sulle vittime dell’Olocausto. Giorno della memoria, un evento con le scuole per ricordare le vittime della Shoah a Vasto Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giorno Memoria Argomenti discussi: Ricordare per non ripetere: il senso della Giornata della Memoria; La città onora il Giorno della Memoria con il Consiglio comunale dedicato. Biancani, Murgia e Belloni: Ricordare per non ripetere. Grazie alle studentesse e agli studenti per una grande lezione di vita; Auschwitz, ricordare per non ripetere: la memoria contro i nuovi totalitarismi; La Casa dei Diritti e la Giornata della Memoria: ricordare per non ripetere. Ricordare per non ripetere: il senso della Giornata della MemoriaDalla Shoah alla prevenzione dei genocidi, il valore universale della memoria nell’analisi di Carlo Felice Casula, docente emerito di Storia a Roma Tre ... interris.it Non solo targhe e corone. Ricordare per non ripetereC’è una targa in Piazza San Lorenzo, a Pistoia, che dovremmo conoscere meglio. Fu tra i primi segni pubblici della memoria della Resistenza pistoiese: una verità scolpita nella pietra che ci ricorda ... lanazione.it Ricordare per non ripetere: gli studenti incontrano Matteo Corradini al Teatro De Micheli di Copparo x.com Giornata della Memoria: ricordare per non ripetere In alcuni nodi di Sale della Terra, la Giornata della Memoria è stata vissuta come un tempo di ascolto, riflessione e condivisione, insieme a beneficiari e operatori. Non solo per ricordare l’Olocausto, ma - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.