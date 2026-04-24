Il numero uno del mondo perde il primo set ma poi rimonta Bonzi MADRID (SPAGNA) - Benjamin Bonzi lo fa sudare forse più del previsto, ma alla fine Jannik Sinner inizia col piede giusto il suo cammino nel "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, di scena sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il numero uno del mondo e del seeding, in tabellone direttamente al secondo turno, riesce a piegare il francese numero 104 Atp solo al terzo set: 6-7(6) 6-1 6-4 il finale a favore del 24enne altoatesino, che a Madrid allunga a 23 vittorie di fila la sua striscia nei Masters 1000 iniziata a Parigi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - A Madrid esordio complicato ma vincente per Sinner

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UPSET ALERT Jannik Sinner sotto di un set all’esordio a Madrid contro Bonzi. Il francese ha chiuso al tiebreak per 8-6 x.com