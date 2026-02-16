LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’esordio è subito complicato

Jannik Sinner affronta Tomas Machac nel primo turno dell’ATP500 di Doha, ma l’esordio si complica subito, rischiando di uscire presto dal torneo. La partita si gioca all’inizio della serata, e i primi scambi mostrano un Sinner insolitamente falloso, probabilmente influenzato dal caldo intenso della città qatariota. I tifosi restano incollati ai loro schermi, seguendo ogni punto attraverso la diretta streaming.

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell'ATP500 di Doha. Sul cemento del Qatar inizia il cammino del n.2 del mondo e l'esordio è subito complicato, contro un giocatore imprevedibile e in grado di esprimere un tennis scintillante nelle giornate di particolare vena. Il ceco, infatti, è un tennista abbastanza completo, in grado di giocare con estrema facilità con entrambi i colpi (dritto e rovescio) e soprattutto trovando grandi soluzioni dal lato sinistro.

