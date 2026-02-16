LIVE Sinner-Machac ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’esordio è subito complicato
Jannik Sinner affronta Tomas Machac nel primo turno dell’ATP500 di Doha, ma l’esordio si complica subito, rischiando di uscire presto dal torneo. La partita si gioca all’inizio della serata, e i primi scambi mostrano un Sinner insolitamente falloso, probabilmente influenzato dal caldo intenso della città qatariota. I tifosi restano incollati ai loro schermi, seguendo ogni punto attraverso la diretta streaming.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Machac in tvstreaming – Il tabellone di Jannik Sinner a Doha Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Tomas Machac, valido per il primo turno dell’ATP500 di Doha. Sul cemento del Qatar inizia il cammino del n.2 del mondo e l’esordio è subito complicato, contro un giocatore imprevedibile e in grado di esprimere un tennis scintillante nelle giornate di particolare vena. Il ceco, infatti, è un tennista abbastanza completo, in grado di giocare con estrema facilità con entrambi i colpi (dritto e rovescio) e soprattutto trovando grandi soluzioni dal lato sinistro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Paolini-Sakkari, WTA Doha 2026 in DIRETTA: esordio subito complicato
Oggi a Doha va in scena l’esordio di Jasmine Paolini nel Master 1000.
ATP di Doha, i sorteggi delle partite: Sinner verso l’esordio con il ceco Machac
Jannik Sinner affronterà il ceco Machac all'esordio all'ATP di Doha, dopo aver scoperto oggi, sabato 14 febbraio, il suo percorso nel tabellone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sinner Machac all'Atp Doha 2026, dove vedere in tv e streaming; Dove vedere in tv Sinner-Machac, ATP Doha 2026: orario, programma, streaming; Sinner-Machac, quando e dove vedere il debutto dell'azzurro all'Atp 500 di Doha; ATP Doha, Sinner debutta contro Machac: il tabellone.
Sinner-Machac in tv: data, orario, diretta streaming primo turno ATP 500 Doha 2026Dove vedere il match tra Jannik Sinner e Tomas Machac: data, orario, diretta streaming primo turno ATP 500 Doha 2026 ... spaziotennis.com
Dove vedere in tv Sinner-Machac, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingTorna ufficialmente in campo Jannik Sinner, e lo fa in un lunedì pomeriggio che, a Doha, segna la sua prima volta in Qatar. Lo storico torneo che si tiene ... oasport.it
Sinner, quando gioca contro Machac Il debutto a Doha: data, orario e dove vederla facebook
ATP Doha, il programma del Day 1: Sinner debutta contro Machac non prima delle 17:30 italiane x.com