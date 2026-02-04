Progettare città sostenibili | strategie pratiche per un’architettura urbana accessibile e inclusiva

A Reggio Emilia, una sala del centro storico si riempie di cittadini e esperti che discutono di come rendere le città più sostenibili. È un pomeriggio di febbraio freddo, ma l’attenzione è alta. Si parla di strategie pratiche per creare un’architettura urbana più accessibile e inclusiva. L’idea principale è semplice: tutto ciò di cui si ha bisogno dovrebbe essere raggiungibile in meno di 15 minuti a piedi o in bici. È un metodo che potrebbe cambiare il modo in cui viviamo le città, rendendole più funzionali e meno dipendenti dall’

A Reggio Emilia, in un freddo pomeriggio di febbraio, il dibattito sul futuro delle città ha preso forma in una sala affollata del centro storico, dove i rumori della città sembrano smorzarsi di fronte a un'idea semplice ma rivoluzionaria: tutto ciò che serve per vivere bene deve essere raggiungibile in meno di un quarto d'ora a piedi o in bici. Non si tratta di un sogno lontano, ma di un progetto in corso, con nomi precisi, piani concreti e una presenza internazionale che ha reso la città emiliana, per due giorni, capitale europea della mobilità sostenibile. Il filo conduttore è il modello dei "15 minuti", un concetto nato a Parigi e ora diffuso in tutta Europa, che punta a ridisegnare le città non più intorno all'auto, ma intorno alla persona.

