Nel Parco Nord Milano sono state piantate 700 nuove piante durante un intervento di riqualificazione. Contestualmente, è stato riaperto il punto ristoro presente nell’area. A Cormano, in zona Bruzzano, è iniziata la creazione di un nuovo bosco urbano, con il coinvolgimento di enti che promuovono iniziative verdi. L’installazione rientra in un progetto di ampliamento delle aree verdi locali.

Continua a crescere il Parco Nord Milano, anche grazie al supporto di altri enti green. A Cormano, in zona Bruzzano, nei giorni scorsi, è infatti iniziata la piantagione del nuovo bosco urbano. "Grazie al finanziamento di One Tree Planted, questo intervento ci permetterà di mettere a dimora 700 nuove piante e contribuirà ad aumentare la copertura verde, mitigare le isole di calore e rendere il parco ancora più fresco e accogliente per tutte e tutti", ha sottolineato il presidente Marzio Marzorati. In particolare, sono state piantate undici specie di alberi, come l’acero campestre, e nove specie di arbusti come il corniolo. A Sesto San Giovanni la passerella di via Clerici sarà chiusa dal 4 all’8 maggio per poter ultimare i lavori di sistemazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A dimora 700 nuove piante nel Parco Nord . Riapre il ristoro

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