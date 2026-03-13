Nel Parco di Monza ci sono attualmente otto punti ristoro distribuiti lungo gli ingressi principali, con un nono in fase di riapertura nei prossimi mesi. L’area copre circa 700 ettari e i punti di ristoro sono situati vicino ai Comuni di Monza, Vedano al Lambro, Biassono e Villasanta. I locali sono contati e gestiti per servire i visitatori che frequentano il parco.

Oggi nei 700 ettari del Parco di Monza sono otto i punti di ristoro attivi distribuiti tra i diversi ingressi del complesso monumentale, in vicinanza dei Comuni che lo circondano - da Monza a Vedano al Lambro, da Biassono a Villasanta - con un nono pronto a riaprire nei prossimi mesi. Forse pochi, considerando le dimensioni dell’enorme polmone verde, ma parecchio radicati e attivi. Il tassello mancante è il Chiosco Villasanta, affacciato su viale Cavriga poco distante da Porta Villasanta. La struttura è ferma dalla fine di dicembre, ma il bando per individuare un nuovo gestore è in corso e l’affidamento è previsto per giugno: con la riapertura si tornerebbe così a quota nove locali tra caffetterie e ristoranti all’interno del Parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bar e locali contati. Otto punti ristoro per 700 ettari di verde

Articoli correlati

Craiova: 100 ettari di verde e palazzi aristocraticiCraiova, città rumena nel sud-ovest dell’Oltenia, si presenta come una destinazione inaspettata ricca di verde urbano e architettura storica.

Campus universitario. Ecco bar e punto di ristoro. Pubblicata la gara d’appaltoUn nuovo bar e punto di ristoro per gli studenti del campus universitario spezzino: è questo lo scopo del bando di gara per la ristrutturazione...

Aggiornamenti e notizie su Bar e locali contati Otto punti ristoro...

Temi più discussi: Bar e locali contati. Otto punti ristoro per 700 ettari di verde; Negozi e locali vuoti in centro storico, in via Garibaldi chiusi uno su 4. Ma in città il saldo resta positivo; In via Suffragio a Trento spunta il Darts Pub, il bar delle freccette: Non sono un accessorio, ma il cuore dell’intero locale; Contratti fantasma e stipendi pagati in contanti, stangata per un locale di Stroncone.

Bar e locali ’sentinelle’ della città. Tra telecamere e codici di condottaConvocato il comitato per l’ordine pubblico per l’adozione delle novità previste nel nuovo ’decreto sicurezza’. Ma le misure richieste agli esercizi pubblici saranno volontarie. Confcommercio: ... ilrestodelcarlino.it

Bar e locali protestano contro il nuovo Codice di condotta per clienti di Piantedosi, Viminale: FacoltativoIl ministro dell'Interno Piantedosi ha emanato un decreto, pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale, che contiene le linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l ... fanpage.it

L’emissione del Nuovo Roxy Bar con Omar Pedrini, Tricarico, Fabio Armiliato, Giovanna Nocetti, Antonello Brunetti e Christian Delord ha avuto problemi su internet ed è saltata 4 volte all’inizio. Eccola quindi integrale Strano che ci siano stati problemi e la diret - facebook.com facebook

"Meno bar e hotel ma è boom per ristoranti e affitti brevi" x.com