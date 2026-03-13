Bar e locali contati Otto punti ristoro per 700 ettari di verde
Oggi nei 700 ettari del Parco di Monza sono otto i punti di ristoro attivi distribuiti tra i diversi ingressi del complesso monumentale, in vicinanza dei Comuni che lo circondano - da Monza a Vedano al Lambro, da Biassono a Villasanta - con un nono pronto a riaprire nei prossimi mesi. Forse pochi, considerando le dimensioni dell’enorme polmone verde, ma parecchio radicati e attivi. Il tassello mancante è il Chiosco Villasanta, affacciato su viale Cavriga poco distante da Porta Villasanta. La struttura è ferma dalla fine di dicembre, ma il bando per individuare un nuovo gestore è in corso e l’affidamento è previsto per giugno: con la riapertura si tornerebbe così a quota nove locali tra caffetterie e ristoranti all’interno del Parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
