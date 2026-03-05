Guasto alla condotta regionale | disservizi idrici a Qualiano

A Qualiano si registrano disservizi idrici a causa di un guasto alla condotta regionale situata nel territorio di Villaricca. Il sindaco ha comunicato che i tecnici sono già intervenuti per riparare il danno e ripristinare l'erogazione dell'acqua. La situazione ha causato problemi ai cittadini, che devono fare affidamento su eventuali forniture alternative fino a quando il problema non sarà risolto.

Il sindaco Raffaele De Leonardis informa i cittadini sui disservizi idrici causati dalla rottura di una condotta regionale nel territorio di Villaricca: tecnici già al lavoro per ripristinare il servizio Disagi idrici nelle ultime ore a Qualiano, dove numerosi cittadini stanno segnalando problemi nell'erogazione dell'acqua. Il disservizio è stato causato dalla rottura di una condotta regionale nel territorio di Villaricca, che sta interessando diverse zone del comune.