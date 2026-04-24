60 scatti commoventi | il viaggio di una vita tra umani e pet

Una raccolta di sessanta fotografie racconta il rapporto tra persone e animali domestici nel corso di più di quindici anni. Le immagini mostrano momenti di quotidianità e affetto condiviso, evidenziando il legame tra i proprietari e i loro pet. Un ospedale pediatrico statunitense ha confermato che questa presenza può favorire aspetti come l’apprendimento e la risposta immunitaria nei bambini che vivono in famiglia.

?? Cosa sapere Una raccolta di 60 immagini documenta il legame tra umani e pet per oltre 15 anni. Il Children’s Hospital Colorado conferma benefici pedagogici e immunologici per i bambini in famiglia. Il tempo scorre in modo inarrestabile condivide la quotidianità con un animale domestico, trasformando in pochi istanti i cuccioli in compagni anziani proprio come i bambini diventano adolescenti sotto gli occhi dei genitori. Una raccolta di 60 immagini inedite mette in luce il legame profondo che s .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 60 scatti commoventi: il viaggio di una vita tra umani e pet Notizie correlate Stop ai pet-umani: il Vaticano frena l’antropomorfismoLa Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato all'inizio di marzo un documento, con l'avallo di Papa Francesco, che mette in guardia contro... Scatti d’artista... a quattro zampe: "Io, professione pet photographer. Così imparo pazienza e rispetto"I nostri amici a quattro zampe occupano ormai un posto sempre più centrale nelle famiglie, diventando veri e propri membri a tutti gli effetti.