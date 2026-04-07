Stop ai pet-umani | il Vaticano frena l’antropomorfismo
A inizio marzo, una commissione della Chiesa cattolica ha diffuso un documento approvato dal Papa che invita a evitare di attribuire caratteristiche umane agli animali domestici. Il testo mette in guardia dalla tendenza ad antropomorfizzare gli animali, sottolineando l’importanza di rispettare le differenze tra specie senza sovrapporne le qualità umane. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulla relazione tra uomo e animale.
La Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato all'inizio di marzo un documento, con l'avallo di Papa Francesco, che mette in guardia contro la tendenza a considerare gli animali domestici come esseri umani. Il testo mira a ristabilire una distinzione netta tra le specie, pur confermando il valore della loro senzienza. Il Vaticano interviene per frenare quella che definisce una deriva delle società più evolute, in particolare quelle occidentali. L'obiettivo è evitare che l'affetto verso i . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Stop ai dazi di Trump, tensione a Roma: Tajani frena, Schlein attacca Meloni
Vaticano frena su Gaza: Usa esprimono rammarico per l’assenza al “Board of Peace” e temono un impatto sulla mediazione.Washington, 18 febbraio 2026 – La Casa Bianca ha espresso “spiacevolezza” per la decisione del Vaticano di non partecipare alla prima riunione del...