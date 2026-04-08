La Festa dell’Asparago a Casaleone

Da veronasera.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casaleone si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Asparago, un evento che coinvolge la comunità locale attraverso attività legate alla tradizione gastronomica, eventi istituzionali e iniziative dedicate a tutte le età. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa zona, attira visitatori e residenti, offrendo un’occasione per celebrare il raccolto e la cultura legata a questo prodotto tipico.

La “Festa dell’Asparago” torna a animare Casaleone con un appuntamento che unisce tradizione gastronomica, momenti istituzionali e iniziative per tutta la comunità. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Carpanea in collaborazione con il Consorzio Valorizzazione Asparago di Verona e con il supporto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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