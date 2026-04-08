La Festa dell’Asparago a Casaleone

A Casaleone si rinnova l’appuntamento con la Festa dell’Asparago, un evento che coinvolge la comunità locale attraverso attività legate alla tradizione gastronomica, eventi istituzionali e iniziative dedicate a tutte le età. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questa zona, attira visitatori e residenti, offrendo un’occasione per celebrare il raccolto e la cultura legata a questo prodotto tipico.