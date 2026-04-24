28 giorni dopo | perché recuperare tutti i film della saga

Il 23 aprile esce finalmente in Home Video con Eagle Pictures 28 anni dopo: Il tempio delle ossa: recente nuovo capitolo della saga nata dalla penna di Alex Garland. Quale momento migliore per recuperare tutti i film? La saga che ha rivoluzionato il modo di vedere i non morti al cinema nasce dall'idea di uno degli sceneggiatori più talentuosi del panorama britannico e internazionale. Stiamo parlando di Alex Garland e del suo 28 giorni dopo, pellicola del 2002 alla quale hanno fatto seguito altri tre film, l'ultimo dei quali uscito a inizio 2026: 28 anni dopo: Il tempio delle ossa. Un lungometraggio che, come il precedente capitolo del 2025, ci mostra un Regno Unito piegato dal contagio e riportato a uno stato primitivo, dove i sopravvissuti vivono in piccoli gruppi, braccati dagli infetti in una realtà senza .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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28 giorni dopo TUTTI GLI ERRORI STUPIDI CHE NON HAI MAI NOTATO (MOLTO STUPIDI)

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