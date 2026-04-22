Un generale ha suscitato reazioni intense con una dichiarazione sul 25 aprile, affermando che per lui quella data si associa a San Marco. Ha aggiunto che, quando la Liberazione diventerà una festa condivisa da tutto il paese, si mobiliterà con altri cittadini per scendere in piazza. La sua frase ha acceso discussioni tra chi lo considera provocatorio e chi lo vede come un richiamo a un’unità ancora da raggiungere.

"Il 25 aprile io festeggio San Marco, quando la Liberazione diventerà una festa unitaria che unisce tutti gli italiani, scenderemo in piazza tutti quanti ". Lo ha detto il presidente di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a margine dell'inaugurazione della sede a Napoli. Alla domanda dei cronisti se si sentisse "a casa" nel capoluogo campano, Vannacci ha spiegato: "Io mi sento a casa in tutta Italia, quindi non c'è differenza tra Napoli e il resto dell'Italia. Mi sento a casa a Napoli, a Salò, a Palermo, a Milano, a Udine, a Trieste, la più italiana delle città italiane". Il generale è poi tornato a parlare di remigrazione: " Non so chi ne abbia paura, io sicuramente no, ne parlo da tempo - ha detto il leader di Futuro Nazionale -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il generale Vannacci fa impazzire la sinistra: "Come festeggio il 25 Aprile?"

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