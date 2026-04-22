Sabato 25 aprile torna l' antica fiera di San Marco a Ponte di Brenta

Sabato 25 aprile si terrà a Ponte di Brenta l’antica fiera di San Marco, con orario dalle 9 alle 19. I preparativi per l’evento sono stati completati e l’intera giornata sarà dedicata alla tradizione e all’intrattenimento. La manifestazione rappresenta un appuntamento storico per la zona, richiamando numerosi partecipanti che vogliono vivere questa tradizione locale. La fiera si svolgerà nel centro del paese, con stand e attività per tutta la giornata.

A Ponte di Brenta i preparativi per l'antica fiera di San Marco sono ormai giunti al termine. La manifestazione che unisce tradizione e intrattenimento è in programma sabato 25 aprile, dalle 9 alle 19. Tante le iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori, distribuite in.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Antica fiera di San Marco 2026 a Ponte di BrentaPonte di Brenta si prepara ad accogliere anche quest’anno uno degli eventi più attesi della primavera: l’Antica Fiera di San Marco. Tradizione e spettacolo: torna l’Antica Fiera di San Gregorio, nove giorni di festaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Morciano di Romagna è pronta ad accendere i riflettori sull’edizione 2026... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezia celebra la Liberazione con un programma di iniziative diffuse; PONTE DI BRENTA | Sabato 25 aprile torna la Fiera di San Marco; XLVI edizione di FIORI A MIRANO sabato 25 aprile; Creazzo, torna San Marco in Festa: buona cucina, musica e divertimento. A Cocconato torna l’Antica Fiera di San Marco: il 25 aprile un’intera giornata di festaSabato 25 aprile Cocconato d'Asti si anima con l'Antica Fiera di San Marco: dalle ore 10,30 fino a sera il borgo — uno dei più belli d'Italia e Comune ... atnews.it Gambellara celebra il suo Santo Patrono sabato 25 aprileGambellara (VI) – Sabato 25 Aprile l’intero paese si stringe attorno al suo Santo Patrono per la Festa di San Marco, l’evento più atteso dell’anno. vicenzareport.it ***VENEZIA*** 1994 PIAZZA SAN MARCO INTERNATIONAL BUGATTI RALLY facebook Santi Giovanni e Paolo and the Scuola di San Marco #artbots #canaletto x.com