Messina ricorda Giuseppe Mazzini e prepara le elezioni | il Pri rilancia l’impegno civile

Il 10 marzo, giorno dell’anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, il Partito Repubicano Italiano di Messina ha organizzato un evento per ricordare il patriota e il suo ruolo nel passato della città. In quella giornata, sono stati ricordati i valori e l’impegno civile associati a Mazzini, mentre la città si prepara alle prossime elezioni e rilancia la propria partecipazione politica.

Anniversario della morte del patriota e programma elettorale: dalla città un richiamo alla partecipazione e ai valori repubblicani Nel giorno dell'anniversario della scomparsa di Giuseppe Mazzini, il 10 marzo 1872, il Partito Repubblicano Italiano di Messina ha voluto sottolineare il legame storico e civile della città con il grande pensatore e patriota. Mazzini, eletto tre volte nel collegio messinese, mantenne con la città un rapporto di stima e riconoscenza, testimoniato dalla lettera inviata da Londra, dove era in esilio, il 2 marzo 1866: un documento che ancora oggi ricorda la fiducia dei messinesi e l'affetto del leader per la comunità locale.