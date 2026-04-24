25 Aprile Ronzulli | Vannacci? Chi non lo festeggia non è un democratico

In occasione del 25 aprile, una politica ha commentato le dichiarazioni di un generale, sostenendo che chi non partecipa alle celebrazioni non è un democratico. La stessa figura ha aggiunto che il generale cerca visibilità attraverso dichiarazioni provocatorie, cercando di attirare attenzione quotidianamente. Le affermazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli o commenti sui contenuti specifici delle dichiarazioni del generale.

Home > Video > “Vannacci ha bisogno di fare spettacolo e quindi ogni giorno ne tira una più grossa per recuperare spazio. Il 25 aprile è la festa di tutti, è l’Italia che festeggia la Liberazione: chi non lo festeggia non è democratico. Poi ognuno fa cosa vuole, Vannacci andrà a Venezia, non lo so”. Lo ha detto a LaPresse la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine della visita al Salone del Mobile, dopo che il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci nelle scorse ore aveva detto che non avrebbe festeggiato la festa della...🔗 Leggi su Lapresse.it

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