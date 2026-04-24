Il 25 aprile è una data che ogni anno viene ricordata come festa nazionale in Italia, segnando un momento di svolta storica. Nel 1945, in quel giorno, si conclusero le ostilità della Seconda guerra mondiale in Italia e si iniziò un processo di liberazione dal regime fascista. La data rappresenta anche l’avvio di un percorso di ricostruzione democratica e di lotta per i diritti civili nel paese.

Ogni anno arriva puntuale una delle ricorrenze più importanti della storia italiana, il 25 aprile. Questo giorno porta infatti con sé storie, emozioni e un significato profondo che, spesso, si intreccia anche con il nostro presente. La Festa della Liberazione, infatti, celebrata ogni 25 aprile, ricorda uno dei momenti più importanti della storia del nostro Paese: la fine dell’occupazione nazista e della dittatura fascista, avvenuta nel 1945. Non è solo una celebrazione storica dunque, ma un simbolo di rinascita, di libertà ritrovata e di un nuovo inizio per tutto il Paese. Una data che segna la vittoria della Resistenza, quel movimento fatto di uomini e donne, spesso giovanissimi, che hanno lottato per un’Italia diversa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - 25 aprile, perché è festa e cosa è accaduto nel 1945

Avril 1945 : La FIN des Nazis NON CENSURÉ

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