25 aprile niente da festeggiare la Liberazione come rituale di allontanamento dalla vita reale | divide gli uomini di oggi nei buoni e cattivi di 80 anni fa

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, viene spesso celebrato con cerimonie ufficiali che sembrano distanziarsi dalla realtà quotidiana. Per alcuni, questa ricorrenza rappresenta un momento per distinguere tra chi era dalla parte dei “buoni” e chi dei “cattivi” di ottant’anni fa. Tuttavia, ci sono voci che criticano questa forma di commemorazione, sottolineando come essa possa apparire come un rituale che distrae dalla condizione attuale, fatta di guerre e violenze che coinvolgono anche bambini e civili.

Vorrei parlare di fabbriche civili che vomitano acciaio per missili scaricati sui bambini a pochi chilometri da casa mia, di corpi crivellati tra il fango delle trincee. Di banche che ogni ora si ingrassano con le speculazioni finanziarie. Del denaro sporco riciclato in Internet che vive più di bot che di persone. Di vecchi che mangiano dai cassonetti della spazzatura e di tossici rapinatori che cercano prede nelle stazioni delle metropoli. Di un tizio che violenta una bimba sotto un ponte e poi l’accoltella. Di una madre che si lamenta perché non può pagare le cure per il figlio appena nato. Di Big Pharma che crea nuove malattie mentre i miei amici muoiono di tumore.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 25 aprile, niente da festeggiare, la Liberazione come rituale di allontanamento dalla vita reale: divide gli uomini di oggi nei buoni e cattivi di 80 anni fa Notizie correlate Festa della Liberazione: il 25 aprile ingresso gratuito nei musei di FirenzeQuest'anno, la celebrazione del 25 aprile a Firenze assume un valore ancora più speciale per cittadini e turisti. Storie di zaini partigiani, cani ribelli e cugine divise dalla guerra: cosa leggere per conoscere il 25 aprile e la LiberazioneOgni 25 Aprile chi ha il compito di educare dei bambini ma anche gli adulti che si ritengono “allievi” per tutta la vita si chiedono: cosa leggere... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programma; Il sindaco esclude l'associazione dei partigiani dalle celebrazioni del 25 Aprile - BresciaToday; 25 aprile diviso, a Milano il corteo si separerà in 3 spezzoni. Anpi: ‘Non è bello rompere unità del fronte antifascista’. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it 25 aprile, le poesie sulla resistenza che celebrano la liberazione dell’ItaliaScopri le più intense poesie sulla resistenza, versi di libertà e canti alla memoria per non dimenticare il 25 aprile e la liberazione dal nazi-fascismo. libreriamo.it 25 aprile, Anna Maria Ventura: la libertà non è un traguardo, ma un cammino da attraversare. Nell’81° anniversario della Liberazione, l’Italia si ritrova nelle piazze per ricordare che il 1945 non è solo passato, ma un impegno urgente per il presente. In un mon facebook Mattarella: "I valori della Liberazione scolpiti nella Costituzione. Se prevale la legge del più forte è la barbarie nella vita internazionale" #ANSA x.com