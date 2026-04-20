Festa della Liberazione | il 25 aprile ingresso gratuito nei musei di Firenze

Il 25 aprile a Firenze sarà possibile visitare gratuitamente i musei cittadini, offrendo l’occasione di partecipare alla commemorazione della Festa della Liberazione senza costi di ingresso. La giornata rappresenta un momento di ricordo e riflessione condiviso tra residenti e visitatori, che potranno approfittare delle aperture straordinarie per conoscere meglio il patrimonio culturale della città. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi legati alla ricorrenza.

Quest'anno, la celebrazione del 25 aprile a Firenze assume un valore ancora più speciale per cittadini e turisti. In occasione della Festa della Liberazione, il Ministero della Cultura ha confermato l'iniziativa che prevede l'ingresso gratuito in tutti i principali musei statali e siti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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