La solitudine del condomino | oltre la metà degli italiani chiede il ritorno della presenza fisica degli amministratori

Secondo recenti sondaggi, oltre la metà degli italiani desidera che gli amministratori condominiali tornino a visitare di persona gli edifici, perché si sentono abbandonati. La causa principale è la crescente insoddisfazione verso le poche interazioni dirette, che rendono difficile risolvere problemi concreti come le riparazioni o la sicurezza. Nel frattempo, molti proprietari si trovano a gestire senza supporto, spesso con il timore di non essere aggiornati sulle questioni del condominio. La situazione si complica ulteriormente perché, a causa della pandemia, gli incontri di persona sono diminuiti drasticamente negli ultimi anni.

L’Italia è un Paese di proprietari di case, ma nel 2026 il rapporto con la gestione dei propri immobili attraversa una fase critica. Le più recenti analisi consolidate dell’Osservatorio Changes Unipol, elaborate da Ipsos, scattano una fotografia spietata: oltre un italiano su due (52%) si dichiara apertamente insoddisfatto del proprio amministratore. Si tratta di un dato strutturale che non riguarda più solo i costi, ma una profonda crisi di fiducia e di comunicazione che scuote la convivenza civile.?La solitudine del condomino: un problema di ascolto..?Il malcontento nasce da carenze relazionali che i cittadini non sono più disposti a tollerare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La solitudine del condomino: oltre la metà degli italiani chiede il ritorno della presenza fisica degli amministratori Migliaia di fedeli riuniti per la Madonna del Soccorso, in città: ritorno degli emigranti italiani Sciacca torna a essere il centro dell’attenzione con la festa dedicata alla Madonna del Soccorso. Dati sensibili degli europei e degli italiani a disposizione delle autorità degli Stati Uniti. Stefania Ascari del M5S lancia l’allarme e annuncia un’interrogazione parlamentare al Governo Stefania Ascari del M5S denuncia la possibile condivisione di dati sensibili degli europei con le autorità statunitensi, in un contesto di negoziati tra UE e USA. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Dissenso di un condomino per una lite: quando è esercitabileL'Assemblea del mio Condominio è chiamata a deliberare se fare causa ad un Condomino che ha installato (ai sensi dell'art.1122-bis cc) sul lastrico solare condominiale un impianto fotovoltaico senza ... corriere.it Forse stai provando un senso di vuoto e di solitudine ma devi sapere che c'è Qualcuno pronto a riaccendere la speranza in te e vorrei che lo conoscessi. È un invito per te, questa domenica, alle 11.00, in Roma (loc. Infernetto), Via A. Lotti n. 249 Sei il benve - facebook.com facebook