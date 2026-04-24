25 Aprile | l’Italia si mobilita per i suoi 80 anni di libertà

L’Italia ricorda l’80° anniversario della Liberazione con diverse manifestazioni in varie città. A Milano, Roma e Marzabotto si svolgono eventi pubblici per commemorare questa data. Le celebrazioni coinvolgono cortei, cerimonie ufficiali e raduni di cittadini, tutti dedicati a ricordare gli avvenimenti che portarono alla fine del regime fascista e dell’occupazione nazista nel paese. Le iniziative si svolgono nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgono istituzioni locali e associazioni.

? Cosa sapere L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con manifestazioni a Milano, Roma e Marzabotto.. L'Anpi contesta le dichiarazioni di Ignazio La Russa per difendere i valori della Costituzione.. Il 25 aprile 2026, l’Italia celebrerà l’ottantesimo anniversario della vittoria repubblicana e del suffragio femminile attraverso una rete di manifestazioni che collegherà i luoghi simbolo della Resistenza, da Marzabotto a Milano, fino alla Casa Cervi di Gattatico. L’agenda commemorativa di quest’anno si concentra sul recupero dei valori fondanti della democrazia, della giustizia sociale e del lavoro, in un clima segnato da forti tensioni politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: l’Italia si mobilita per i suoi 80 anni di libertà Notizie correlate La Vespa festeggia i suoi 80 anniNata dal genio dell’ingegnere Corradino D’Ascanio, 80 anni fa, la Vespa è diventata simbolo internazionale del genio e dell’imprenditorialità... 25 aprile, Mattarella: "Affermò libertà e pace, abbiamo responsabilità di difenderle"La lotta di Liberazione “segna il riscatto morale e civile di un popolo che, nella Resistenza, espresse la forza e la capacità di affermare i valori... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 25 Aprile, Mattarella: La legge del più forte genera barbarie. Festa della Liberazione, perché si celebra il 25 aprileIl 25 aprile di ogni anno si celebra in Italia la Festa della Liberazione, un anniversario molto significativo nella storia italiana perché commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, con l ... ansa.it Da Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi a Gattatico: gli eventi per celebrare il 25 aprile nei luoghi simbolo della ResistenzaDa Marzabotto a Milano fino a Casa Cervi, ecco come l'Italia celebra l'80° anniversario della Liberazione con iniziative e manifestazioni ... ilfattoquotidiano.it Missione Kenia in Italia: lunedì 27 aprile a Moliterno sarà firmato un Accordo Strategico Internazionale - Carbon Credits Sui temi energia, Agritech e Carbon Credits si sta svolgendo da alcuni giorni in Italia una missione governativa e di operatori economici - facebook.com facebook "Edicola Bardaro Grella", la rassegna stampa del 24 aprile 2026 x.com