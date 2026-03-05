Liberazione dal nazifascismo | Onoriamo i soldati Alleati caduti per la nostra libertà

A Cesena si trova un cimitero degli Alleati che conta 775 tombe, tutte dedicate ai soldati caduti durante la liberazione della città. Questi militari sono stati uccisi nel corso dello sfondamento della Linea Gotica, avvenuto a fine agosto del 1944, a circa 45 chilometri a sud. Il sito funge da ricordo tangibile del passaggio del fronte e delle operazioni militari che hanno portato alla liberazione della zona.

A Cesena c’è un cimitero degli Alleati, 775 lapidi a ricordare il passaggio del fronte a valle dello sfondamento della Linea Gotica, iniziata 45 km più a sud, a fine agosto del 1944. In quel cimitero, ordinato e tenuto splendidamente come gli altri cimiteri di guerra, ci sono stato per curiosità altre volte, l’ultima alcuni anni orsono. Dovetti scappare via per il nodo alla gola nel leggere l’età scolpita sulle lapidi: per lo più ventenni. Volutamente ci sono ritornato a fine estate scorsa, dopo che le celebrazioni dell’anniversario 2025 della liberazione d’Italia svolte in città, durate ben una settimana, non citavano in alcun modo il sacrificio di chi realmente ci liberò dal nazifascismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

