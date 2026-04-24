25 Aprile | l’appello dell’Umbria tra memoria e lotta alla guerra

In occasione del 25 aprile, la presidente della regione Umbria ha diffuso un messaggio che richiama sia la memoria della Resistenza sia l’impegno per la pace nel mondo. Nell’appello, si sottolinea l’importanza di ricordare le lotte passate e di continuare a promuovere azioni per evitare conflitti. La giornata viene vista come un momento di riflessione sui valori di libertà e solidarietà, con un richiamo alla responsabilità collettiva.

? Cosa sapere La presidente Stefania Proietti invia un appello per il 25 aprile in Umbria.. Il messaggio collega la memoria della Resistenza alla difesa della pace internazionale.. In vista del 25 aprile, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha lanciato un appello per trasformare il ricordo della Liberazione in un impegno concreto verso la pace, contestualizzando il valore della memoria storica con le attuali tensioni internazionali. Siamo a metà di una settimana che profuma di storia e riflessione. Mentre ci prepariamo a celebrare la fine dell’oppressione, le parole che arrivano dal palazzo regionale non sono semplici formalità da calendario, ma un richiamo che scava nelle radici stesse della nostra terra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: l’appello dell’Umbria tra memoria e lotta alla guerra Notizie correlate Modigliana per il 25 aprile: memoria e appello alla pace con CasiniIl comune di Modigliana, decorato con la medaglia di bronzo al valore civile, prepara una mattinata di impegno civile per sabato 25 aprile, in... Tra memoria e gioventù: modifiche alla viabilità per il 25 aprileSabato 25 aprile Agrigento si prepara a vivere una giornata di intensa partecipazione sociale, divisa tra l'omaggio solenne ai caduti della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 Aprile, l'appello del Colle: pace nel ricordo della Liberazione. No alla legge del più forte; 25 aprile, l'appello di Mattarella: Sia momento di riflessione collettiva e coesione nazionale; Le piazze del 25 aprile; A Mantova 25 aprile con staffetta cerimonia-corteo, parole d’ordine: pace, unità e libertà. 25 Aprile, l’appello del Colle: pace nel ricordo della Liberazione. No alla legge del più fortePer celebrare il 25 Aprile degli ottant’anni della Repubblica il capo dello Stato ha scelto San Severino Marche, medaglia d’oro per la Resistenza. Domani Sergio Mattarella lancerà un appello alla «coe ... roma.corriere.it L'appello di Anpi Milano: 'Il 25 aprile non è bello rompere l'unità del fronte antifascista'A Milano si annuncia nel segno delle divisioni, con una seconda piazza annunciata dal Coordinamento per la Pace in dissidenza con il corteo principale che si concluderà in piazza Duomo (ANSA) ... ansa.it Bernardi (Giovani Democratici): “Un vero patriota il 25 aprile lo festeggia. Solidarietà ai rappresentanti del Bramante-Genga per gli attacchi di Gioventù Nazionale” - facebook.com facebook #SaveTheDate | Martedì 21 aprile 2026, alle ore 11, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busìa, presenterà al Parlamento la Relazione annuale sull’attività svolta da Anac nel 2025. Parteciperanno all’incontro il Presidente della Re x.com