Tra memoria e gioventù | modifiche alla viabilità per il 25 aprile

Sabato 25 aprile ad Agrigento si svolgeranno diverse iniziative che coinvolgeranno la città. La giornata sarà dedicata in parte al ricordo dei caduti della Liberazione d'Italia, con eventi commemorativi, e in parte al settantaduesimo convegno diocesano dei ministranti. Per consentire lo svolgimento delle manifestazioni, sono previste modifiche alla viabilità locale. La giornata vedrà una partecipazione articolata di cittadini e associazioni, con l’obiettivo di celebrare e ricordare momenti storici e religiosi.

Sabato 25 aprile Agrigento si prepara a vivere una giornata di intensa partecipazione sociale, divisa tra l'omaggio solenne ai caduti della Liberazione d'Italia e l'energia del settantaduesimo convegno diocesano dei ministranti. Per consentire l'afflusso di migliaia di partecipanti previsti per i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Via Crucis di Gioventù Studentesca, attesi 4 mila partecipanti: attenzione alle modifiche della viabilitàAttesi oltre 4mila ragazzi da tutta Italia: previsti divieti di sosta e modifiche alla circolazione per l’intero pomeriggio Venerdì, 3 aprile, oltre... Via dei Farnese, modifiche alla viabilità nel mese di aprile per lavori alla rete del gasIn via dei Farnese dal 1° al 30 aprile nel tratto compreso tra il civico 15 e Ponte Verdi, sono in programma alcune modifiche alla viabilità per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Gemona i giovani incontrano il cardinale Zuppi. Tra memoria e futuro; 25 Aprile tra memoria e giovani: a Sant’Antonino e Saluggia le celebrazioni della Liberazione; Giovani e anziani amici di penna: 3.200 lettere scritte in un anno diventano un archivio di memoria collettiva; Tra memoria e legalità. Vittime del Dovere. Mille studenti a lezione. Derby tra Gualtieri e Rocca, Travaglio e Ultima generazione: al via Fenix, la festa di Gioventù nazionaleA Roma torna Fenix, la festa di Gioventù Nazionale. Dopo un anno di stop a causa dell’inchiesta di Fanpage, i giovani di Fratelli d’Italia tornano al Laghetto dell’Eur per quattro giorni di dibattiti ... ilfoglio.it 25 Aprile: storie di donne, memoria e paceLa tesi di Ponzani è dirompente: la gioventù del 2026 non è affatto apatica. I giovani sono già cittadini del mondo, portatori di sogni che la politica tradizionale spesso ignora. Per ricucire questo ... nove.firenze.it Il monarca ha onorato la memoria della madre con un videomessaggio: «Il suo secolo è stato pieno di cambiamenti, lei è rimasta costante, salda e devota» x.com A lungo sono stati dimenticati e la loro memoria sepolta. Come fantasmi: sia chi la vita l’ha persa, sia chi è sopravvissuto a quelle pagine terribili della storia. Spesso si sono trovati ignorati, affidando la memoria della loro esperienza a diari privati che solo in e facebook