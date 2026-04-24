25 aprile | la verità storica tra la liberazione e la resa di Caserta

Il 25 aprile 1945 segna la fine dell'occupazione nazifascista in Italia, con la liberazione di Milano. In quella data, le truppe alleate entrano nella città, ponendo fine al controllo tedesco e fascista. La data diventa un simbolo della resistenza e della liberazione dal regime, e viene celebrata come festa nazionale. La resa di Caserta, avvenuta qualche giorno prima, rappresenta un momento chiave nelle operazioni militari che hanno portato alla fine del conflitto in Italia.

? Cosa sapere Il 25 aprile 1945 la liberazione di Milano segna la fine dell'occupazione nazifascista.. La Resa di Caserta del 29 aprile sancì la cessazione della Campagna d'Italia.. Il 25 aprile celebra in Italia il momento della liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista, un passaggio storico che affonda le radici negli eventi cruciali del 1945. La ricorrenza nazionale non coincide esattamente con la conclusione formale delle ostilità sul territorio italiano, poiché la fine della Seconda Guerra Mondiale nel nostro Paese ricevette una validazione ufficiale solo pochi giorni dopo. Il 29 aprile 1945, infatti, venne sottoscritto il documento noto come Resa di Caserta, l’atto che sancì la cessazione della Campagna d’Italia da parte dei tedeschi e la resa incondizionata delle forze di Salò.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 aprile: la verità storica tra la liberazione e la resa di Caserta Notizie correlate Reggia di Caserta: ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della LiberazioneReggia di Caserta: il 25 aprile ingresso gratuito per la Festa della Liberazione. 25 Aprile: Latina celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La cerimoniaAnche Latina si prepara al 25 Aprile, Festa della Liberazione d’Italia di cui quest’anno ricorre l’81esimo anniversario. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cavalli & Cavalieri a Carditello, le 'fake news', il Conca Film Festival con Luca Trapanese: gli eventi casertani nel week end dal 17 al 19 aprile; Scontri con i carabinieri, feriti e arresti: Ecco la nostra verità; Quello che resta dell'uomo alla Galleria Sant'Andrea; Libera e Comitato Don Peppe Diana: No al CPR a Castel Volturno né altrove. CASERTA. La città si prepara per la festa della liberazione del 25 aprileCaserta – Sono in corso in città i preparativi per le celebrazioni del 25 aprile, 81° anniversario della Liberazione. In particolare, i Vigili del Fuoco di Caserta stanno procedendo a verificare che i ... casertace.net Aspettando il 25 aprile. Qualche notizia sul Museo Diocesano e dintorni.CASERTA – Il 25 aprile si terrà una grande manifestazione in Piazza Ruggiero a Caserta per celebrare la Liberazione, proposta come momento vivo di memoria, partecipazione e impegno civile. L’iniziat ... ecodicaserta.it #Caserta Lunedì 27 aprile Pier Ferdinando Casini alla Reggia per presentare il suo ultimo libro. L’evento rientra nel Piano di Responsabilità Sociale di Marican Holding #NANOTV #CULTURA #POLITICA #VEGACULTURA https://www.nanotv.it/2026/04/23/ca - facebook.com facebook Jukebox, camion e Ifigenia a Caserta: il basket utopico di Oscar Schmidt x.com