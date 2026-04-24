Il 25 aprile a Torino si è svolta una fiaccolata in occasione della giornata della Liberazione. Durante l’evento, un rappresentante dell’amministrazione ha dichiarato che la libertà è un valore fondamentale, che deve essere continuamente tutelato contro gli attacchi che si verificano periodicamente alle libertà stabilite dalla Costituzione. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato con candele accese lungo il percorso cittadino.

“La libertà è fondamentale e va costantemente difesa da quelli che sono assalti che periodicamente avvengono alle libertà costituzionali. Sono libertà realizzate attraverso il sacrificio di ragazze e ragazzi che hanno dato la loro vita contro il nazifascismo, e mi sembra davvero un ottimo segnale che questa nostra città, medaglia d’oro della Resistenza, continui a considerare questa giornata una delle più importanti dell’anno, siamo veramente contenti di essere in tanti”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della fiaccolata per il 25 aprile nel capoluogo piemontese. Tra le migliaia di persone a sfilare in corteo, anche lo striscione di Askatasuna.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, la fiaccolata a Torino, Lo Russo: "Libertà vanno costantemente difese"

Notizie correlate

Fiaccolata del 24 aprile, in migliaia in strada a Torino. Il sindaco Lo Russo: “Importante difendere i valori della Costituzione da periodici assalti”Ha inizio per le 20 in piazza Arbarello la tradizionale Fiaccolata del 24 aprile, uno degli appuntamenti più attesi a Torino in occasione della...

Torino, fiaccolata del 25 aprile: caos in centro e bus deviati? Cosa sapere Torino, fiaccolata per l'81esimo anniversario della Liberazione con marcia da piazza Arbarello a piazza Castello.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La fiaccolata e il Festival della libertà: tutte le iniziative in programma il 25 aprile a Torino; Linee Gtt deviate a Torino: in città il presidio sotto il Comune e la tradizionale fiaccolata (orari e percorso); Partigiani e antagonisti, Torino scende in piazza per la Liberazione; Il 25 aprile di Askatasuna: la passeggiata tra le lapidi dei partigiani, il pranzo in piazza, il concerto. E i timori per il corteo del Primo maggio.

Fiaccolata e festival a Torino per il 25 aprile 2026: programma e partecipazioneA Torino il 25 aprile 2026 si articola tra una tradizionale fiaccolata, il Festival della pace e numerosi eventi culturali: percorso, partecipanti e momenti istituzionali ... notizie.it

Fiaccolata del 25 aprile a Torino: cartelli Nato ed Europa bruciati in piazza CastelloLa fiaccolata istituzionale del 25 aprile a Torino si è conclusa in piazza Castello senza scontri o tensioni, ma con alcuni episodi simbolici che hanno segnato la fase finale della manifestazione. Il ... giornalelavoce.it

“No sociale. No a Torino città della guerra. No a Leonardo. No alla leva”, rilanciato l’appuntamento per lo sciopero del 7 maggio - facebook.com facebook

Alcuni manifestanti presenti al corteo per la Liberazione di Torino hanno bruciato la bandiera dell'Unione Europea e della NATO, intonando cori contro la guerra e il governo Meloni. x.com