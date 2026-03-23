Ci si stupisce che il fossato tra No e Sì sia stato scavato proprio a Sud e proprio in Sicilia. Ci si stupisce, ma fino a un certo punto. Perché invece sembra tutto così chiaro, perfino trasparente. In Sicilia c’è stata l’affluenza più bassa (46%) eppure il No al quesito referendario, ha schiacciato il Sì. Non c’è contraddizione, sarebbe bastato andare ai cantieri della Zisa a Palermo il giorno della chiusura della Campagna per vedere e anche annusare perché il No battesse così forte in una società civile (soprattutto) che si è mobilitata, come forse non faceva da anni. Alfredo Morvillo Troppi anni: la stagione di sangue del 1992, le stragi di Capaci e via D’Amelio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicilia, un voto (anche) alla Memoria: il tributo di sangue dei magistrati antimafia nel No al referendum

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